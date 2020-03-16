الامارات | لجنة الانضباط: لم نتلق أي شكوى رسمية من العين بشأن مباراة الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط: لم نتلق أي شكوى رسمية من العين بشأن مباراة الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية أن اللجنة لم تتلق خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين بمقر الاتحاد في دبي، اي شكوى من نادي العين حول مباراة الفريق أمام الجزيرة التي أقيمت السبت الماضي ضمن الجولة 19للدوري، علما أن المباراة التي إدارها الحكم الدولي محمد عبد الله حسن وانتهت بفوز الجزيرة 3-1 شهدت طرد لاعب العين بندر الاحبابي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة " 69" ليكمل العين المباراة ناقصا بعشرة لاعبين.

وتجمد رصيد فريق العين عند " 37" نقطة في المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري خلف شباب الأهلي المتصدر برصيد 43 نقطة فيما قفز الجزيرة برصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث.

