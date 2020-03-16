الامارات | مفاجأة جديدة تظهر عن كريستيانو رونالدو بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة تظهر عن كريستيانو رونالدو بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارث صحيفة ماركا الإسبانية الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وتصدر اسم كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الإجتماعي عبر نشر خبر تحويل جميع فنادقه إلى مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما أشارت إلى أن اللاعب الدولي البرتغالي، سيتكفل أيضا بدفع رواتب الأطباء والموظفين وتكاليف المعدات والأدوية من جيبه الخاص، لمساعدة السلطات الصحية في بلاده، على التعامل مع هذه الأيام العصيبة.

ولكن سرعان ما نفى المتحدث الرسمي لفنادق رونالدو الخبر قائلاً “نحن فندق ولن نتحول إلى مستشفى، أنه يوم مثل أي يوم آخر بالنسبة لنا، تلقينا عدداً من الاتصالات من الصحافة ولكن هذه هي الحقيقة”.

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وكان رونالدو قد وجه رسالة إلى محبيه والعالم أجمع في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث طالبهم الالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية وتعليمات الحكومات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع الوضع الحالي، دون أن يعلن عن أي مبادرة لمساعدة المصابين، وفي نفس الوقت، قامت صحيفة ماركا (التي كانت سباقة في نشرها) بحذف الخبر".