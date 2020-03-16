الامارات | لجنة الانضباط تستدعي حكما بسبب احداث مباراة اتحاد كلباء وبني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تستدعي حكما بسبب احداث مباراة اتحاد كلباء وبني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، بمقر الاتحاد في دبي تأجيل البت في الشكوى التي تقدم بها نادي اتحاد كلباء ضد لجنة الحكام الحكم أحمد عيسى حكم مباراة الفريق أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، إلى جلستها المقررة الاثنين المقبل، فيما أكد نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيوي أن نادي اتحاد كلباء طالب في شكواه بإعادة المباراة التي انتهت بفوز بني ياس 2-1 وذلك بداعي احتساب حكم المباراة ركلة جزاء غير صحيحة لبني ياس وطرد لاعب من اتحاد كلباء.

وقال الزيودي في تصريحات صحافية "لجنة الانضباط قررت استدعاء كل من حكم المباراة أحمد عيسى وكذلك الحكم الفيديو محمد عبيد خادم بجانب ممثل لكل من لجنة الحكام ورابطة المحترفين ونادي اتحاد كلباء للمثول أمام اللجنة للاستماع إلى إفاداتهم بشأن الشكوى التي تقدم بها اتحاد كلباء ".

وأشار الزيودي إلى أن لجنة الانضباط طلبت أيضا من رابطة المحترفين مدها بشريط المباراة

وعاقبت اللجنة أيضا مشرف نادي اتحاد كلباء محمد الزعابي بتغريمه 15 ألف. درهم وحرمانه من مرافقة الفريق في مباراتين.