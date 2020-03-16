الامارات | لاعب مغربي يتبرع للفقراء ويدعو المشاهير للسير على نهجه

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مغربي يتبرع للفقراء ويدعو المشاهير للسير على نهجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المغربي وليد ازارو مهاجم نادي الاتفاق السعودي عن تبرعه بمبلغ مالي لدعم أربع أسر فقيرة من أجل البقاء في منازلهم في هذا الظروف الصعبة.

وكتب ازارو عبر حسابه الرسمي على شبكة إنستغرام: "ولأن احسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا يمكن أن توفر قوت يومها الا بالخروج بحثا عن العمل".

واضاف: "ارجو من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات في ظرفية صعبة.. والله لا يضيع اجر من احسن عملا".