شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقلب الموازين فى «الأوليمبية» والاتحادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلب فيروس كورونا الموازين فى الأوساط الرياضية، فى ظل إلغاء العديد من الفعاليات والمسابقات وتأجيل الدوريات الكبرى وسط ترقب اليوم لقرار «ويفا» بشأن دورى أبطال أوروبا و«يورو2020» وكذلك اجتماع توماس بخ، رئيس اللجنة الأوليمبية غدا الأربعاء باللجان الأوليمبية بالفيديو كونفرنس لحسم مصير دورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو بإقامتها الصيف المقبل أو تأجيلها.

ورغم عدم صدور قرار تأجيل الأوليمبياد حتى الآن إلا أن حالة من الجدل اشتعلت فى مصر بشأن موعد إقامة انتخابات اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، ففى الوقت الذى طالب البعض بضرورة إقامة الانتخابات فى موعدها قبل نهاية العام الحالى حتى لو تم تأجيل الأوليمبياد، ووفقا للعرف الذى جرى بإقامة الانتخابات فى موعدها، سواء أقيمت الدورة الأوليمبية أو لم تقم وهو الأمر الذى وجد معارضة خاصة من مجالس الإدارات الحالية والتى رفضت إقامة الانتخابات حال تأجيل الدورة الأوليمبية واستندت فى ذلك إلى نص المادة 21 من قانون الرياضة والتى تنص على «عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق».

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وأرجع مصدر باللجنة الأوليمبية التى تتمسك بالاستمرار إلى استنادها بأن الانتخابات أقيمت فى 2017 بعد تعديل قانون الرياضة وتوفيق الاتحادات واللجنة الأوليمبية أوضاعها، وبالتالى فإنه حال إلغاء الدورة الأوليمبية يحق لها أن تستمر سنة أخرى حتى 2021 استكمالا لمدة الأربع سنوات التى نصت عليها المادة 21 من القانون، وأوضح المصدر أنه إذا أقيمت الدورة فى موعدها، فإن الاتحادات تبقى مجبرة على إقامة الانتخابات قبل نهاية ديسمبر المقبل، حيث ينص القانون على الدعوة لعقد الجمعية العمومية خلال 4 شهور من انتهاء السنة المالية وتكون المدة من الدعوة لموعد انعقاد الجمعية العمومية 45 يوما أو وفقا للائحة كل اتحاد وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من الرياضيين الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة سيتقدمون بطلبات إلى وزارة اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة للتمسك بإقامة الانتخابات فى موعدها

من جهة أخرى، اختلف الوضع فى اتحاد الكرة عن باقى الاتحادات، وذلك فى ظل إقامة الانتخابات الماضية فى أغسطس 2016 وهو ما يعنى إجباره على إقامة الانتخابات فى أغسطس المقبل، فى ظل استكماله مدة الأربع سنوات، سواء أقيمت الدورة الأوليمبية أو تم إرجاؤها، بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» حدد 31 يوليو لنهاية فترة اللجنة المؤقتة وعدم وجود أى نية للتجديد ويأتى ذلك فى الوقت الذى تأكد عدم منع اللائحة الجديدة المهندس هانى أبوريدة ومجلسه المستقيل الدورة الماضية من عدم خوض الانتخابات المقبلة ويذكر أن اللجنة الأوليمبية الدولية، برئاسة الألمانى توماس باخ، أعلنت عن اجتماع سيُعقد غدا، الأربعاء، مع مسؤولى اللجان بمختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة تداعيات فيروس كورونا وحسم مصير الأوليمبياد والاستقرار على القرار النهائى بشأن إقامتها فى موعدها أو تأجيلها وفقًا للمشاورات التى ستتم عبر الفيديو كونفرانس.

وتسود المخاوف من تعرض المشاركين فى الدورة للإصابة بالفيروس فى حالة إقامتها بسبب كثرة التجمعات التى تشهدها المنافسات، سواء من خلال المنافسات نفسها، خصوصًا الألعاب الجماعية، أو الجماهير الغفيرة التى تقتصر على حضور الفعاليات.

وكانت «الأوليمبية الدولية» حددت 24 يوليو حتى 9 أغسطس المقبلين موعدًا لإقامة الدورة، بمشاركة المئات من اللاعبين، فى 33 رياضة مختلفة.