شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصن لاعبيه بقياس دورى لـ«الحرارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وفرت إدارة النادى الأهلى جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة، طبقًا للإجراءات الوقائية، وذلك لتحصين لاعبى الفريق الكروى الأول بعمل قياس دورى للحرارة للاطمئنان على سلامتهم، وهو الأمر نفسه الذى سيتم تطبيقه بالنسبة لكافة الأجهزة الفنية.

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من جهة أخرى، أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، تعليق الأنشطة الرياضية بفروع النادى الثلاثة، وذلك تماشيًا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا وحفاظًا على سلامة كل العناصر، سواء الأعضاء أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون، جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقده المدير التنفيذى للنادى مع رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضى، ومديرى الأفرع، فى حضور مسؤولى اللجنة الطبية، والسادة المديرين الفنيين، ورؤساء الأجهزة، ومديرى قطاع الناشئين، ومديرى الأكاديميات والمدارس بكل الألعاب الرياضية المختلفة الجماعية والفردية، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.

ونظمت إدارة الأهلى ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.

وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادى، سواء فى الصالات الرياضية أو الجيم، وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدى أثناء الدخول من بوابات النادى وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين.