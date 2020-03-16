شكرا لقرائتكم خبر عن «ابقوا فى المنزل».. نجوم ريال مدريد يوجهون رسالة للجماهير بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه لاعبو نادى ريال مدريد الإسبانى رسالة إلى جماهير النادى يطلبون منهم البقاء فى المنزل خوفاً من تفشى فيروس كورونا المستجد.

كان الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، قرر إيقاف دورى الدرجة الأولى والثانية بسبب تفشى فيروس كورونا. وظهر العديد من نجوم فريق كرة القدم أمثال سيرجيو راموس ومارسيلو ورافائيل فاران وكريم بنزيما، بالإضافة إلى بعض لاعبى فريق كرة السلة بالنادى، فى مقطع فيديو نشره الحساب الرسمى للنادى الملكى على «تويتر». قال راموس فى مقطع الفيديو: «كما تعود ألفريدو دى ستيفانو أن يقول لا يوجد لاعب جيد مثل أن يكون جميع اللاعبين معًا». اختتم: «والآن الأمر ينطبق علينا، نحن جميعاً فريق واحد، إنه شىء سهل للغاية، ابقوا فى المنزل، هذه مسؤولية الجميع، أنا أبقى فى المنزل»

يذكر أن نادى ريال مدريد أعلن، فى وقت سابق، أن لاعبا بفريق السلة تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل.

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ظهر النادى بقوة على ساحة كرة القدم الأوروبية والإسبانية خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين، وبحلول عقد الثمانينيات من القرن سالف الذكر كان هذا النادى يتمتع بأحد أفضل الفرق الرياضية فى أوروبا، المعروفة باسم «جماعة النسر» (بالإسبانية: Quinta del Buitre)، الذى فاز بدورى أوروبا- كأس الاتحاد الأوروبى آنذاك- مرتين متتاليتين، وخمس بطولات إسبانية، وكأس إسبانيا مرة واحدة، وثلاثة كؤوس سوبر إسبانية. يُعد واحدًا من ثلاثة أندية إسبانية لم يسبق لها أن هبطت من قمة كرة القدم الإسبانية، إلى جانب أتلتيك بيلباو وبرشلونة، كما أنه أحد أوسع النوادى من حيث القاعدة الشعبية حول العالم.

يلعب الفريق جميع مبارياته الرسمية فى ملعب سانتياجو بيرنابيو فى العاصمة مدريد. ويختلف هذا النادى عن العديد من الأندية الأخرى حول العالم، كونه مملوكاً لأعضاء النادى (socios) الذين يسيرون أمور ناديهم باختيار رئيس ينوب عنهم فى هذا، منذ تأسيس النادى عام 1902.

اختار فيفا الفريق الإسبانى ليكون «أفضل ناد فى القرن العشرين»، ثم اختاره الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم بتاريخ 11 مايو 2010 ليكون أفضل ناد أوروبى فى القرن العشرين. حصل النادى على وسام الاستحقاق من فيفا سنة 2004، كما أعاد الاتحاد الدولى تصنيف ريال مدريد أفضل ناد فى العالم سنة 2015.