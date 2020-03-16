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رونالدينيو يواجه تهم جديدة بغسل الأموال في باراغواي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

يحقق القضاء في ​باراغواي​ في مزاعم غسل أموال تتعلق بسيدة الأعمال التي دعت البرازيلي ​رونالدينيو​ لزيارة.

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وسيشرع المحققون بمراجعة ملفات ورسائل بهواتف رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو أسيس.

وذكر المفتشي الرئيسي في القضية ​أوسمار ليغال​ أنه يحقق في العلاقة بين الشقيقين و​داليا لوبيز​ سيدة الأعمال التي رتبت زيارتهما والتقت بهما في مطار أسونسيون قبل اعتقالهما.

وأوضح ليغال "ربما تكون متورطة في غسيل أموال وهذا يعني أننا يجب أن نحقق مع كل الأشخاص الذين على صلة بالجريمة ومن بينهم رونالدينيو ولهذا نشدد على الإبقاء عليه في السجن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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