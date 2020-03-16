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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدينيو يواجه تهم جديدة بغسل الأموال في باراغواي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
يحقق القضاء في باراغواي في مزاعم غسل أموال تتعلق بسيدة الأعمال التي دعت البرازيلي رونالدينيو لزيارة.
وسيشرع المحققون بمراجعة ملفات ورسائل بهواتف رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو أسيس.
وذكر المفتشي الرئيسي في القضية أوسمار ليغال أنه يحقق في العلاقة بين الشقيقين وداليا لوبيز سيدة الأعمال التي رتبت زيارتهما والتقت بهما في مطار أسونسيون قبل اعتقالهما.
وأوضح ليغال "ربما تكون متورطة في غسيل أموال وهذا يعني أننا يجب أن نحقق مع كل الأشخاص الذين على صلة بالجريمة ومن بينهم رونالدينيو ولهذا نشدد على الإبقاء عليه في السجن".
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