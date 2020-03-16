- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يتوجه لضم ايغالو بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن توجه نادي مانشستر يونايتد الى ضم المهاجم النيجيري ادوين ايغالو الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة ميرور الانكليزية فان النادي الصيني يطلب 16 مليون يورو من اجل التخلي عن خدمات ايغالو.
واشارت الصحيفة الى ان المبلغ المطلوب من قبل النادي الصيني يمكن ان تؤمنه ادارة الشياطين الحمر لضمان نجاح الصفقة.
وتمكن ايغالو منذ انتقاله الى مسرح الاحلام من المشاركة في 7 مباريات وتسجيل ثلاث اهداف بقميص النادي الانكليزي في مختلف المسابقات الامر الذي نال ثقة واعتماد المدرب النروجي سولسكايير
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتوجه لضم ايغالو بشكل نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.