شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام ينضم الى قائمة الاندية المهتمة بضم لوفرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 تناقلت صحف انكليزية ان نادي ​توتنهام هوتسبيرز​ الانكليزي قد انضم الى سباق التعاقد مع المدافع الكرواتي ​ديان لوفرين​ لاعب ليفربول.

Advertisements وبحسسب صحيفة اكسبريس الانكليزية فان النادي اللندني قد دخل سباق التعاقد مع الكرواتي الذي يحظى باهتمام اندية انكليزية وايطالية. واشارت الصحيفة الى النادي الانكليزي يسعى لضم لوفرين من اجل تعويض رحيل المدافع البلجيكي فيرتونخين. واتمت الصحيفة الى ليفربول مستعد للتخلي عن لوفرين مقابل 18 مليون يورو الصيف المقبل، كما ان الكرواتي جاهز لتخفيض راتبه من اجل ضمان الخروج من ملعب انفيلد الصيف المقبل.

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