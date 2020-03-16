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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حظوظ برشلونة في الحصول على سينسي تتراجع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
تحدث تقرير صحفي ايطالي عن انتقال لاعب انتر ميلان ستيفانو سينسي الى برشلونة الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الايطالية فان النجم الايطالي يتجه نحو البقاء في النيراتزوري.
مشيرة الى ان سينسي سيبقى في صفوف النادي الايطالي معارا لموسم اضافي.
هذا وكان سينسي قد انتقل الى صفوف نادي الانتر على سبيل الاعارة قادما من نادي ساسولو مقابل 5 ملايين يورو ويمتلك بند احقية شراء في عقده تتيح للانتر ضمه بشكل نهائي الصيف المقبل مقابل 20 مليون يورو.
واضافت الصحيفة الى انه على الرغم من اصابات الايطالي الكثيرة هذا الموسم وانتقال ايركسون في سوق الانتقالات الماضي الى ان الانتر يتوجه للابقاء على اللاعب البالغ من العمر 24 عام حتى موسم 2024
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