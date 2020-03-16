بايرن ميونيخ يدرس بجدية الابقاء على بيريسيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

تحدثت تقارير صحفية ايطالية عن تفكير نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني فيتفعيل خيار الشراء الموجود في عقد اعارة اللاعب ​ايفان بيريسيتش​ المعار من نادي ​انتر ميلان​ الايطالي.

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وبحسب موقع انتر نيوز الايطالي فان الكرواتي متحمس لفكرة البقاء في صفوف النادي الالماني على الرغم من رحيل المدرب كوفاتش هذا الموسم.

وتابع الموقع بان المدرب الحالي للفريق الالماني هانزي فليك يقدر بيريسيتش الامر الذي جعله يعتقد انه سيحصل على المزيد من دقائق اللعب مع الفريق.

كما انه وفي المقابل فان النادي البافاري سيحصل على لاعب يمتلك خبرة مقابل 15 الى 20 مليون يورو.