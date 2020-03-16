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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الانتر يقوم بحماية لاعبيه من فايروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
اشار تقرير صحفية ايطالي الى ان نادي انتر ميلان الايطالي يعمل على حماية لاعبيه من فيروس كورونا الذي ضرب ايطاليا.
وبحسب صحيفة كالشيو ميركاتو الايطالية اشارت الى ان النادي الايطالي قد قرر تأمين الحالة الصحية للاعبيه وحماية غذائهم عبر ارسال الطعام اليهم يوميا.
وتحدث التقرير عن ان النادي يقوم بطهي الطعام في ملعب التدريبات وتسليمه للمندوبين الذين بدورهم يقومون بتوصيله الى منازل اللاعبين.
هذا وكان النشاط الرياضي في ايطاليا قد توقف بسبب انتشار الوباء في البلاد الامر الذي تسبب بعدد وفيات تخطى الالف كما سجل عدد اصابة تلامس عتبة ال 20 الف
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