تعليق كافة الأنشطة الرياضية في ساحل حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا أصدر مدير عام مكتب الشباب والرياضة في ساحل حضرموت، الكابتن حسن صالح مسجدي، قرارا بتعليق كافة الأنشطة الرياضية.

وبحسب التعميم الصادر، الذي تلقى "الخليج 365" نسخة منه، جاء فيه: Advertisements بناءً على خطاب وزير الشباب والرياضة رقم ص 97 / 2020 / 4 بتاريخ 16/ 3 / 2020م بخصوص الاجراءات الاحترازية لتجنب مخاطر وباء كورونا ولسلامة منتسبي المؤسسات والهيئات الرياضية والشبابية، تقرر الآتي: تعليق كافة الانشطة الرياضية الرسمية والشعبية وكذلك المشاركات والتجمعات الشبابية وما سواها لمدة اسبوعين ابتداءً من تاريخ 16 / 3 / 2020م وتعتبر هذه الاجرائات قابلة للتجديد بموجب تعميم يصدر عن الوزارة. ويهيب المكتب لكافة منتسبيه من اندية واتحادات وجميع الجهات الرياضية والشبابية الالتزام بتعليمات السلامة وطرق الوقاية المقدمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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