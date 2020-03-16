رسالة خاصة من سيتيين الى الجماهير الكتالونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

قرر مدرب نادي ​برشلونة​ الاسباني ​كيكي سيتيين​ المشاركة الى رسائل التضامن التي ينشرها النادي الكتالوني عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.



وسجل كيكي سيتيين مقطع فيديو من منزله، حيث تم احتجازه بسبب وباء فيروس كورونا المنتشر في البلاد، فقال: "انا جالس على الأريكة في المنزل، بينما يجب أن أذهب إلى العمل والتدريب مثلما أفعل كل يوم".

وأضاف: "لدينا الآن بعض التوصيات التي يجب أن نلتزم بها، علينا أن نكون مسؤولين، فكر في الخطر الذي يمثله الفيروس على كل الناس، عليك وعلى الجميع، لذا ابقِ في المنزل".