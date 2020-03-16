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رسالة خاصة من سيتيين الى الجماهير الكتالونية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

قرر مدرب نادي ​​ الاسباني ​كيكي سيتيين​ المشاركة الى رسائل التضامن التي ينشرها النادي الكتالوني عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وسجل كيكي سيتيين مقطع فيديو من منزله، حيث تم احتجازه بسبب وباء فيروس المنتشر في البلاد، فقال: "انا جالس على الأريكة في المنزل، بينما يجب أن أذهب إلى العمل والتدريب مثلما أفعل كل يوم".

وأضاف: "لدينا الآن بعض التوصيات التي يجب أن نلتزم بها، علينا أن نكون مسؤولين، فكر في الخطر الذي يمثله الفيروس على كل الناس، عليك وعلى الجميع، لذا ابقِ في المنزل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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