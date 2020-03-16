عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

رفض المدير الفني لنادي ​غلاسكو راينجيرز​ ​ستيفن جيرارد​ فكرة دمج الموسمين معتبرا ان مصلحة اللاعبين حاليا هي الاهم. كلام جيرارد جاء في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية حيث قال:" مصلحة اللاعبين هي الأهم في الوقت الراهن".



واضاف المدرب الانكليزي:" لست الشخص الذي يفكر بحل مثل دمج الموسمين، لأن ذلك سيعود بالسلب على اللاعبين". وتابع:" "مع هذا الخيار سيخوض الفريق مباريات كثيرة في فترة قصيرة، وهو ما سيسبب المشاكل والإصابات".

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واعتبر اسطورة ليفربول ان الحل هو التحلي بالصبرمشيرا الى ان كرة القدم تعتبر شيئا ثانويا وان على الاندية حماية لاعبيها من خطر الاصابة.

وأكد جيرارد:" ليس لدي حل لهذه الأزمة، ولكن ما اود قوله إن كرة القدم مرتبطة بالمشجعين، فالسبب الذي دفعني لتدريب رينجرز هو العمل مع هذه الجماهير التي تساندنا بشكل رائع".

واتم التصريح بالقول:" "لا أعتقد أن اللعب بدون جماهير فجأة وفي جميع المباريات هو الخيار الماسب، لا أعتقد أن هذا من العدل على الإطلاق".