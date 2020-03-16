- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيرارد: ليس لدي حل لهذه الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
رفض المدير الفني لنادي غلاسكو راينجيرز ستيفن جيرارد فكرة دمج الموسمين معتبرا ان مصلحة اللاعبين حاليا هي الاهم. كلام جيرارد جاء في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية حيث قال:" مصلحة اللاعبين هي الأهم في الوقت الراهن".
واضاف المدرب الانكليزي:" لست الشخص الذي يفكر بحل مثل دمج الموسمين، لأن ذلك سيعود بالسلب على اللاعبين". وتابع:" "مع هذا الخيار سيخوض الفريق مباريات كثيرة في فترة قصيرة، وهو ما سيسبب المشاكل والإصابات".
واعتبر اسطورة ليفربول ان الحل هو التحلي بالصبرمشيرا الى ان كرة القدم تعتبر شيئا ثانويا وان على الاندية حماية لاعبيها من خطر الاصابة.
وأكد جيرارد:" ليس لدي حل لهذه الأزمة، ولكن ما اود قوله إن كرة القدم مرتبطة بالمشجعين، فالسبب الذي دفعني لتدريب رينجرز هو العمل مع هذه الجماهير التي تساندنا بشكل رائع".
واتم التصريح بالقول:" "لا أعتقد أن اللعب بدون جماهير فجأة وفي جميع المباريات هو الخيار الماسب، لا أعتقد أن هذا من العدل على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر جيرارد: ليس لدي حل لهذه الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.