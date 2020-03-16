شكرا لقرائتكم كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من عدة نقاط للوقاية من كورونا خلال توقف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على تحذير لاعبي الفريق من عدة الأمور خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى المصرى التى تمتد إلى 15 يوما، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

جاءت بداية تحذيرات كارتيرون بضرورة إتباع لاعبى الزمالك لكافة التعليمات الطبية الصادرة لهم من جانب محمد أسامة طبيب الفريق بشأن تجنب فيروس كورونا والمحافظة على صحتهم جيدا إلى جانب ضرورة ممارسة التدريبات الرياضية فى المنزل لتجنب زيادة أوزانهم خلال فترة الراحة مطالبا اللاعبين بضرورة خوض تدريبات بدنية.

كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال الفترة الحالية للعودة بصورة أفضل حيث يراها متنفس لهم من أجل الابتعاد عن الضغوطات التى شهدتها الفترة الماضية من منافسات متتالية فى مختلف البطولات للعودة بأفضل صورة عقب استئناف النشاط، بعدما قام مجلس النادى الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا.

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وقرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بالإعلان عن غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبى الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أخطر لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافآتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يتسلم لاعبو الزمالك تلك المستحقات الأحد المقبل، بعد قرار مرتضى منصور بغلق مقر النادى لمدة أسبوع بسبب تعليق الأنشطة الرياضية حيث سيعود الفريق إلى تدريباته السبت المقبل على أن يتسلم اللاعبين المستحقات فى اليوم التالى.