شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة: وقعت للزمالك قبل إنتهاء إعارتي للمصري بأسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه وقع للفريق الأبيض قبل إنتهاء إعارته للمصري بأسبوعين".

وأوضح جمعة فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه تلقى مفاوضات من الأهلى قبل التوقيع للزمالك، لكنه قال لمسئولى الأحمر "كلمتى واحدة وسألعب للزمالك، وهو ما حدث بالفعل.

تابع ظهير أيسر الزمالك أن شقيقه صالح جمعة لاعب الأهلى حاليا أكد له أنه اختار القرار الصحيح بعدما فضل الزمالك على الأهلى وتمسك بالتوقيع له.