شكرا لقرائتكم جمعة: طلبت تسديد ركلة الجزاء الحاسمة فى السوبر رغم هجوم جماهير الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، أنه طلب تسديد ركلة الجزاء الحاسمة فى مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك الأخيرة التى أقيمت مؤخرا بالإمارات، معلقا:" طلبت من زملائ تسديد الركلة الحاسمة بغض النظر عن الترتيب رغم هتافات جمهور الأهلى ضدى".

أوضح فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه أثناء توجهه لتسديد ركلة الجزاء الأخيرة هتفت ضده بشدة جماهير الأهلى، ولكنه تجاهل الهتافات والشتائم بشكل تام واستطاع أن يسعد جماهير الزمالك ويسدد الركلة الأخيرة بنجاح وبعدها رفع كأس السوبر.

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ورد جمعة على استفزازه لجمهور الأهلى بعبارة "اضرب يا بدرى" فى إشارة لأنيس البدرى لاعب الترجى التونسى الذى هز شباك الأحمر فى نهائى دورى الأبطال، وقال:" لم أقصد الإساءة لجماهير الأهلى ولكنها كانت رد فعل عندما وقعنا فى مواجهة الترجى فى البطولة وقال البعض أن يابخت الترجى، لذا قولت لزميلى حازم امام اضرب يا حازم اضرب يا بدرى، ولم أقصد أن أسيء لجمهور الأهلى مطلقا ولكنهم فهموا خطأ وتعمدوا الهجوم علىّ".

وكشف لاعب الزمالك عن أن حسام حسام أفضل مدرب تعامل معه، كما أنه يشجع فريق برشلونة الإسبانى.