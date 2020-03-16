شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة: أمى بتمسك "السبحة" وبتدعي بالتعادل لما ألعب قدام صالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك عن مشاعر والدته عندما يواجه شقيقه صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى في الملعب. أضاف عبد الله جمعة خلال حواره مع قناة الزمالك:" لا أستطيع أن أوفى حق والدتى حتى لو تحدثت عنها كثيرا فهى تحبنى كثيرا وتحزن عندما أخسر ". Advertisements أضاف:" عندما أواجه شقيقى صالح فى الملعب والدتى تمسك السبحة وتدعلينا أننا نتعادل". تابع عبد الله جمعة :" قرار انضمامي للزمالك كان بهدف حصد البطولات وحققت الكثير من الألقاب وأسعى لتحقيق المزيد وإسعاد الجماهير البيضاء".

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