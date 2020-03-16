شكرا لقرائتكم عبد الغني لعبدالله جمعة: أول ما دخلت النادي مكنتش بحبه.. والاخير: بس خطفت قلبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في وصلة هزار مع زميله في الفريق عبد الله جمعة الظهير الأيسر ، اثناء تواجد الأخير ضيفا علي برنامج اخبارنا بقناة نادي الزمالك تقديم الإعلامية فرح علي.

وقال عبد الغني لعبد الله جمعة : اول ما دخلت النادي مكنتش بحبه ولا بطيقه ، ليرد عليه عبد الله جمعة : بس خطفت قلبك وبقيت تحبني.

أكد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، أنه كان حزينًا للغاية بعد قرار عدم ضمه لقائمة المنتخب الوطنى لبطولة أمم افريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين.

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قال جمعة فى تصريحات لقناة الزمالك، إنه شعر بالظلم بعدما أعلنت القائمة وخلت من اسمه، مضيفًا أن عزاءه الوحيد مطالبة كل الجماهير المصرية بضمى للمنتخب وأننى أستحق ذلك.

تابع أنه تمنى لزملائه التوفيق بعد إعلان القائمة، وكان يساند المنتخب رغم تجاهله من قبل أجيرى المدير الفنى، مشيدًا بحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب حاليًا والذى تحدث معه وضمه فى أول معسكر كمكافأة على مستواه المميز مع الزمالك.

وتحدث عبد الله جمعة عن علاقته بطارق حامد قائد الفريق، وقال إن الأخير يتعامل معه وكأنه والده ودائمًا ما يعطيه الحافز والدافع لتقديم الأفضل داخل الملعب، موضحًا أن طارق حامد يمتلك روحًا عالية وشخصية القائد.. وأضاف ضاحكًا:" نقضى أوقاتا سعيدة مع بعضنا كلاعبين.. وهناك لعبة على الانترنت نلعبها عبر التليفون وطارق حامد هو أحرف واحد فينا وبنقوله أنت حرامى".

وعن علاقته بمحمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك وصاحب الخبرات الكبيرة، قال إن عبد الشافى لا يتحدث كثيرًا ويركز فى كرة القدم فقط، موضحًا أنه علاقته به جيدة للغاية ودائما ما يعمل على تحسين مستواه والبحث عن معالجة أى شىء ينقصه.