شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يكشف كواليس انقلاب جماهير الأهلي عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك كواليس ثورة الغضب من جماهير الأهلي تجاهه ، خاصة بعد تصريحه "اضرب يا بدري"، الذي استفز مشاعر الجماهير الحمراء.

قال جمعة في تصريحات لقناة الزمالك: "كنا طالعين في فيديو "لايف" وقلت اضرب يا حازم اضرب يا بدري، ولكن جماهير الأهلي خدت الموضوع على محمل تاني، و بعد أسبوع لقيت الجماهير بتشتمني بامي والموضوع وقالولي هنوريك يوم الخميس _ في إشارة لمباراة السوبر المحلي_ وشفنا اللي حصل في مباراة السوبر، والموضوع كان ليه توابع واللي حصل مني كان رد فعل".

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تابع: أنا كان ترتيبي الخامس في ركلة الجزاء في مباراة السوبر، وطلبت تسديد الركلة الفيصل أيا كان ترتيب الركلة، وخلال توجهي لتسديد الركلة كنت سامع شتايم من الجماهير، ولم أسيئ للجمهور وكل اللي عملته اني انا مش سامع حاجة منكم، ومن حقي افرح، وهما خدوا الموضوع على قلبهم لحاجة ترجع لهم".

شدد على أن حسام حسن المدير الفني السابق لسموحة، هو فضل مدير فني تدرب تحت يديه، وهو من كان له دور في شخصية عبد الله جمعة وينتقل بعدها للزمالك.