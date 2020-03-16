شكرا لقرائتكم لاعبي الزمالك يخوضون تدريبات بدنية في منازلهم استغلالا لفترة الراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص بعض لاعبي الزمالك علي خوض تدريبات بدنية في منازلهم استغلالا لفترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع نتيجة توقف النشاط وإلغاء التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وقام بعض لاعبي الزمالك في مقدمتهم أوباما ومصطفي محمد ومحمد أبو جبل علي خوض تدريبات في منازلهم ، تحت اشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعدادا لعودة الفريق للتدريبات عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا في الوقت الراهن، وفضل لاعبو الزمالك عدم السفر او التحرك خارج منازلهم الا للضروريات حفاظا علي سلامتهم وسلامة ذويهم من الفيروس.

من ناحية أخرى حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لاعبي الفريق من عدة الأمور خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى المصرى التى تمتد إلى 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

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جاءت بداية تحذيرات كارتيرون بضرورة اتباع لاعبى الزمالك لكل التعليمات الطبية الصادرة لهم من جانب محمد أسامة طبيب الفريق بشأن تجنب فيروس كورونا والمحافظة على صحتهم جيدًا إلى جانب ضرورة ممارسة التدريبات الرياضية فى المنزل لتجنب زيادة أوزانهم خلال فترة الراحة مطالبًا اللاعبين بضرورة خوض تدريبات بدنية.

كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال الفترة الحالية للعودة بصورة أفضل حيث يراها متنفس لهم من أجل الابتعاد عن الضغوطات التى شهدتها الفترة الماضية من منافسات متتالية فى مختلف البطولات للعودة بأفضل صورة عقب استئناف النشاط، بعدما قام مجلس النادى الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا.

وقرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبو الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.