شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة: صالح هيرجع أحسن من الأول مع الأهلى أو لو جه الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك إن شقيقه صالح صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سيعود أفضل مما كان عليه في القلعة الحمراء حتى في حالة انضمامه للزمالك. أضاف عبد الله جمعة خلال حواره مع قناة الزمالك:" شقيقى صالح قصر في حق نفسه وإن شاء هيرجع احسن من الأول مع الأهلى أو حتى انضم للزمالك". تابع عبد الله :" صالح بيتحارب من كل حتة ويحتاج إلى المدرب الذى يحتضنه ويتعامل معه بطريقة جيدة".

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