شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة: رفضت الأهلى من أجل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه رفض مفاوضات الأهلى من أجل الانضمام للفريق الأبيض.
أضاف عبد الله جمعة خلال حواره مع قناة الزمالك :" شقيقى صالح نصحنى بالانتقال للزمالك وليس الأهلي
تابع ظهير الزمالك أنه تلقى مفاوضات من الأهلى قبل التوقيع للزمالك، لكنه قال لمسئولى الأحمر "كلمتى واحدة وسألعب للزمالك، وهو ما حدث بالفعل.
وواصل ظهير أيسر الزمالك أن شقيقه صالح جمعة لاعب الأهلى حاليا أكد له أنه اختار القرار الصحيح بعدما فضل الزمالك على الأهلى وتمسك بالتوقيع له.
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