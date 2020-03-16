شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة: شقيقى صالح نصحنى بالانتقال للزمالك وليس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن شقيقه صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى نصحه بالانتقال للفريق الأبيض. أضاف عبد الله جمعة خلال حواره مع قناة الزمالك :" شقيقى صالح نصحنى بالانتقال للزمالك وليس الأهلي".

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