شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة : بنقول لطارق حامد يا حرامي بسبب اللعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال جمعة فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه كان حزينا للغاية بعد قرار عدم ضمه لقائمة المنتخب الوطنى لبطولة أمم افريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وإنه شعر بالظلم بعدما أعلنت القائمة وخلت من إسمه، مضيفا أن عزائه الوحيد فى مطالبة كل الجماهير المصرية بضمى للمنتخب وأننى أستحق ذلك.
تابع أنه تمنى لزملائه التوفيق بعد اعلان القائمة، وكان يساند المنتخب رغم تجاهله من قبل أجيرى المدير الفنى، مشيدا بحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب حاليا والذى تحدث معه وضمه فى أول معسكر كمكافأة على مستواه المميز مع الزمالك.
وعن علاقته بمحمد عبد الشافى ظهير ايسر الزمالك وصاحب الخبرات الكبيرة، قال أن عبد الشافى لا يتحدث كثيرا ويركز فى كرة القدم فقط، موضحا أنه علاقته به جيدة للغاية ودائما ما يعمل على تحسين مستواه والبحث عن معالجة أى شئ ينقصه.
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