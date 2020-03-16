شكرا لقرائتكم سموحة في عيد ميلاد فرج عامر: الرئيس التاريخى والمؤسس الحقيقى للنادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ نادى سموحة رئيسه فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وكتب سموحة :" نحتفل اليوم بميلاد الرئيس التاريخي للنادي، المؤسس الحقيقي لإسم نادي سموحة وصاحب الإنجازات التي لاحصر لها. أضاف :" عيد ميلاد سعيد للمهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس الإدارة".

فرج عامر

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