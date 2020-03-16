شكرا لقرائتكم إيقاف الدوري الألماني بسبب كورونا حتى 2 أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كريستيان زايفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، إن منافسات الدرجتين الأولى والثانية ستتوقف حتى الثاني من أبريل على الأقل، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ولم يتم إقامة مباريات أعلى درجتين في الدوري الألماني هذا الأسبوع بعد تعليق المنافسات بسبب تفشي الفيروس.

وقال زايفرت إن أي قرار بشأن مستقبل الموسم سيتم اتخاذه اعتبارا من 30 مارس، جاء القرار خلال جلسة الجمعية العامة للأعضاء التي تضم 36 ناديا.