الغموض يكتنف العديد من الجوانب في الدوري الانكليزي الممتاز

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تحت عنوان ماذا يحدث الان .. نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية تقريرا تناولت فيه الغموض الذي يكتنف العديد من الجوانب في مسابقة الدوري الانكليزي الممتاز بعد قرار الرابطة تعليق منافساته حتى الثالث من نيسان المقبل ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة بوريس جونسون لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعلنت رابطة البرمييرليغ ايقاف منافسات البطولة بعدما بلغت جولتها التاسعة و العشرين على ان تستمر في الثالث ابريل في حال لم يكن هناك تهديدا بانتشار الوباء و نجحت الاجراءات في احتواءه .

والحقيقة ان الجوانب الغامضة الناجمة عن تأجيل المنافسات الكروية لا ترتبط فقط بالدوري الانكليزي الممتاز وحده و لكن بجميع الدوريات الاوروبية و بمسابقات اخرى و مصير أي منافسة بات مرهونا بمدى تراجع تهديد كورونا.

ومن ابرز و اهم الجوانب التي تثير جدلا واسعا حاليا في الاوساط الاعلامية و الجماهيرية في انكلترا قضية بطل الدوري فرغم ان ليفربول يتصدر الترتيب العام للبطولة إلا ان فارق النقاط الحالي لا يضمن تتويجه من الناحية النظرية حتى و ان كان فارقا يستحيل تداركه من الناحية العملية.

ويبتعد ليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي الذي تنقصه مباراة مما يجعله مرشح لحصد ثلاثين نقطة اضافية أي انه في حال خسر ليفربول جميع مبارياته المتبقية و حقق مانشستر سيتي العلامة فان الاخير سيتوج باللقب.

ولا يوجد ضمن لوائح الدوري الانكليزي احتمال توقيف البطولة قبل نهاية الموسم الامر الذي تعتبره الجماهير فراغا قانونيا كان يتعين على المسئولين تفاديه .

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والحقيقة ان هذا الغموض و الجدل لا ينطبق على هوية البطل بل ايضا على الاندية التي تهبط للدرجة الاولى من البطولة و تحديد اصحاب المراكز الاوروبية التي تخوض الاستحقاق القاري.

القضية الاخرى التي تثير الجدل تتعلق بمصير تذاكر المباريات التي اقتناها عشاق الاندية و يصعب تعويض العشاق باستعادة اموالهم بل التعويض سيكون بتفعيل صلاحية تلك التذاكر بعد العودة الى المنافسات.

النقطة الاخرى التي يكتنفها الغموض هي تلك المتعلقة بعدد من اللاعبين عقودهم تنقضي في الثلاثين يونيو و هو التاريخ الذي كانت تنقضي قبلها جميع المنافسات المحلية و القارية الخاصة بالأندية في الدوريات الاوروبية الكبرى و يتخذ مرجعية لتحديد نهاية العقود غير ان التأجيل قد يؤدي الى تمديد الموسم الرياضي الى ما بعد الثلاثين يونيو الامر الذي يجعل اللاعبين المعنيين في وضعية قانونية غامضة تحتاج الى مراجعة من قبل الاتحاد .

ومما يزيد من درجة الغموض و من حدة الجدل الذي يثار بشان المنافسات الكروية هو ان احتمال تمديد التأجيل الى ما بعد الثالث ابريل يبقى قائم و يتوقف على مدى نجاح الحكومة في السيطرة على انتشار الوباء اذ انه في حال اعطت هذه الاجراءات نتائج جيدة فان الحكومة مجبرة على الابقاء عليها حتى القضاء على الوباء و لو اضطرت الى تمديدها اشهرا اخرى ضمانا لصحة الناس.



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