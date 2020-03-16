الجماهير الأوروبية تؤيد فكرة تأجيل كأس أوروبا من أجل استكمال المسابقات المحلية

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يعقد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا اهم نقاط جدول اعماله دراسة فكرة تأجيل نهائيات بطولة امم اوروبا من صيف هذا العام الى العام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في اوروبا التي اصبحت البؤرة العالمية لهذا الوباء.

ويعكف الويفا على اجراء تعديل على روزنامة استحقاقاته بعد قرار جل الاتحادات بتأجيل منافسات الدوريات المحلية لعدة اسابيع ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا مما قد يخل بالروزنامة اذ ان ذلك سيمدد الموسم الرياضي الى ما بعد يونيو تاريخ اجراء نهائيات الاورو.

ويدرس الويفا في اجتماعه القادم تأجيل الاورو عاما حتى يفسح المجال امام استكمال بقية المنافسات الرسمية المحلية والقارية الخاصة بالأندية بما فيها منافسات دوري ابطال اوروبا و الدوري الاوروبي التي تعرضت هي الاخرى للتأجيل لنفس الداعي.

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وحظيت الفكرة بدعم و تأييد الغالبية العظمى من الجماهير وفق نتائج استفتاء نظمته مجلة فرانس فوتبول اذ ان 81 % من المشاركين يرون ان تأجيل امم اوروبا بات ضروريا و لا مفر منه كإجراء احترازي اولا و ثانيا لإفساح المجال الزمني الكافي لإنهاء المنافسات المحلية من خلال تمديد الموسم الرياضي الى ما بعد شهر مايو ليشمل شهر يونيو و ربما بداية يوليو.

وسبق للاتحاد الدولي فيفا ان اجل بداية تصفيات مونديال قطر 2020 في كل من اسيا و امريكا الجنوبية بسبب فيروس كورونا بينما لا يزال الويفا يترقب المستجدات الصحية التي تعلنها الحكومات الاوروبية من وقت لآخر ولا يزال يرى ان الوقت مبكر لاتخاذ القرار النهائي بشان التأجيل غير ان قرار غلق المدارس و الغاء تظاهرات ثقافية وحتى سياسية واعلان اصابة عدد من اللاعبين و المدربين بالمرض واعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس كوباء عالمي اجبرت الويفا على استعجال اجتماعه دون حضور اعضاءه لاتخاذ قرارات حاسمة حيال الاورو.



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