بطولة مصغرة لتحديد هوية بطل دوري الأبطال والدوري الأوروبي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







يعكف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" على دراسة العديد من المقترحات التي تسمح له بإنهاء الموسم الرياضي على افضل وجه في اعقاب تعليق منافسات البطولات المحلية و القارية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويجتمع الويفا هذا الثلاثاء في اجتماع ستعقبه اجتماعات اخرى لتحديد القرارات التي لتفادي الموسم الابيض دون الاخلال بالجدول الزمني الذي يشهد هذا العام اجراء نهائيات بطولة امم اوروبا في الفترة بين الثاني عشر يونيو و الرابع عشر يوليو من الصيف المقبل.

وحسب تقرير لموقع غيف مي سبورت فان الويفا يخطط لإجراء بطولة مصغرة لتحديد بطل مسابقة دوري ابطال اوروبا و مسابقة الدوري الاوروبي بعد استئناف المنافسة.

وتقوم تفاصيل الفكرة على مواصلة منافسات المسابقتين بإجراء مباراة واحدة فقط بدلا من ذهاب و اياب تقام امام على ملعب الفريق الاول الذي يسحب اولا في عملية القرعة او على ملعب محايد .و في الدور قبل النهائي تقام البطولة المصغرة في مدينة اسطنبول التركية بالنسبة لرابطة الابطال والتي اختارها الويفا لاحتضان نهائي البطولة و مدينة غدانسك البولندية التي اختيرت لاحتضان نهائي المسابقة ، على ان تجرى البطولة المصغرة في ظرف اربعة ايام فقط .

Advertisements

ويرجح ان تجرى البطولة المصغرة لكلتا المسابقتين القارتين بأبواب موصدة ضمن الاجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ويسعى الاتحاد الاوروبي جاهدا لتفادي نقل امم اوروبا من الصيف القادم الى صيف العام 2021 كون ذلك سيؤثر لا محالة على الجداول الزمنية خاصة ان العام 2021 سيعرف منافسات تصفيات مونديال قطر 2022.



مواضيع قد تهمك :