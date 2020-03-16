محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
نفى كريم العراقي مدافع النادي المصري توقيعه لأي ناد آخر كما تردد مؤخراً، مؤكداً بقائه في النادي البورسعيدي.
وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي المصري أكد كريم العراقي استمراره مع الفريق حتى انتهاء عقده في صيف 2022.
وأكد العراقي أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد مؤخراً حول توقيعه لأندية أخرى في مصر، مشيراً إلى وصول عروض بالفعل لم يقبلها النادي المصري.
وكانت تقارير قد ربطت كريم العراقي بالانتقال إلى صفوف الزمالك بعد ظهوره بشكل طيب مع منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 سنة.
ويأمل كريم العراقي في الظهور مع منتخب مصر الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو" الصيف المقبل، أو في موعد لاحق إذا تقرر تأجيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع المصري يوضح حقيقة توقيعه للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.