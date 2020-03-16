عبد الله جمعة: أخذت بنصيحة صالح ورفضت الانتقال إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، أنه رفض الانتقال إلى صفوف الأهلي وفضل الرحيل نحو القلعة البيضاء في ظل قدرته على التواجد في المباريات بصورة مستمرة.

وأشار جمعة في تصريحات عبر قناة الزمالك، إلى أنه ظل لفترة ستة أشهر بدون مشاركة في المباريات، حتى شارك كظهير أيسر في لقاء بكأس مصر.

وقال ظهير القلعة البيضاء: "اخترت الانتقال إلى الزمالك ورفضت الرحيل نحو الأهلي، وشقيقي صالح ساندني في هذا القرار وكان يرى أنه الصحيح".

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وأكمل: "صالح كان يرى أن لدي فرصة اللعب أكبر هنا، بعكس الأهلي الذي كنت أحتاج لوقت طويل من أجل المشاركة بشكل مستمر".

وأضاف: "لم أشارك في المباريات لمدة ستة أشهر وكان لدينا مباراة في كأس مصر أمام أحد أندية الدرجة الثانية، بالتزامن مع إصابة أحمد أبو الفتوح وبهاء مجدي".

وأوضح: "أمير عزمي مدرب الزمالك وقتها تحدث معي وقالي لي -هل تستطيع اللعب كظهير أيسر؟- فوافقت ومنذ ذلك الوقت لم يخرجني كريستيان جروس من الملعب وأصبحت أساسيًا".

واختتم: "طلبت في هذه المباراة من جميع اللاعبين مساندتي ومساعدتي خاصة أنني كنت ألعب في مركز مختلف عن مركزي، وهو ما حدث بالفعل".