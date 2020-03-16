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الأندية تقترح موعدا جديدا لاستئناف الدوري الإيطالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اقترحت جميع أندية العشرين مهلة لاستئناف المسابقة بعدما تقرر توقفها حتى الثالث من شهر إبريل المقبل، بعدما أصبحت إيطاليا ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس .

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، اجتمعت جميع الفرق في الدوري الإيطالي اليوم الإثنين عبر "فيديو كونفرانس" لمناقشة أفضل طريقة لاختتام المسابقة المحلية.

ورغم انتهاء فترة التوقف يوم 3 إبريل، إلا أنه مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا استقرت الأندية على استئناف المسابقة في 9 مايو وتستمر حتى منتصف يوليو.

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وسيتم تمديد عقود اللاعبين المقرر انتهائها يوم 30 يونيو حتى نهاية الموسم الجاري (2019-2020).

ويتواجد يوفنتوس على قمة ترتيب "سيريا آ" برصيد 63 نقطة بعد مرور 26 جولة من المسابقة، ليبتعد بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو.

يُذكر أن عدد ضحايا "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا ارتفع في الأراضي الإيطالية إلى أكثر من 15 ألف شخصًا.

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