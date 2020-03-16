محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:
كشف مصدر في النادي الأهلي، تفاصيل الأزمة التي نشبت بين الثنائي رمضان صبحي وأليو بادجي لاعبي الفريق خلال المران الذي أقيم صباح اليوم، الإثنين.
المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المران شهد أزمة بين الثنائي في ظل امتناع كلًا منهما عن تمرير الكرة للآخر.
وخلال أحد الهجمات بالمران، اشتكى بادجي لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي من عدم تمرير صبحي الكرة إليه، قبل أن يتوجه بحديث عنيف إلى زميله، بحسب المصدر.
وشدد المصدر، أن رمضان صبحي توجه إلى بادجي وحاول الاحتكاك به لكن اللاعبين تدخلوا لوضع فاصل بينهما.
وقرر فايلر إنهاء المران، قبل أن يستمر الثنائي في الأزمة حتى الوصول إلى غرف خلع الملابس وسط تدخل من بقية اللاعبين للفض بينهما.
وتدخل شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لتهدئة الأجواء بين الطرفين، وأجبرهما على مصافحة بعضهما البعض من أجل تلطيف الأمور.
وكان الأهلي قد خاض مرانًا اليوم الإثنين، قبل أن يقرر فايلر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ستة أيام كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب عدم تمرير الكرة.. تفاصيل مشادة رمضان وبادجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.