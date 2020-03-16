أزارو يطلق مبادرة لدعم الأسر المحتاجة بسبب كورونا ويعيل 4 عائلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار لفريق الاتفاق السعودي، تضامنه مع الأسر المحتاجة ضد انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ان أفضل تضامن هو البقاء في المنزل.

وكتب أزارو عبر حسابه على موقع "انستجرام":" ولأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل، أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل".

وأضاف:"أرجو من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات في هذاالظرف الصعب.. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

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وكان أزارو قد رحل عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى فريق الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وفي وقت سابق أعلن اتحاد الكرة المصري تجميد النشاط الرياضي ابتداءً من 15 مارس الجاري لحين إشعار آخر كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.