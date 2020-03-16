ألمانيا تغلق كافة الملاعب والمرافق الرياضية تحسبا لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

قررت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات اليوم الاثنين إغلاق كل الملاعب والمرافق الرياضية.

وجاء هذا القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، في إطار جهود الحكومة الألمانية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونص القرار على إغلاق كل الملاعب أمام الجمهور إلى جانب كل المرافق الرياضية العامة والخاصة وحمامات السباحة وحمامات الملاهي وصالات اللياقة البدنية.

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ووافقت الأندية الألمانية اليوم الاثنين على تأجيل مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية حتى الثاني من أبريل المقبل على الأقل، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمدينة فرانكفورت.

ووافقت الأندية الــ36 على توصية رابطة الدوري الألماني، وذلك في إطار جهود مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي تلقي بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وقال كريستيان شايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني إنه ليس من المرجح استئناف المباريات في أوائل أبريل المقبل، لكن الأعضاء سيعقدون اجتماعا في الأسبوع بعد المقبل لمناقشة التطورات.

وقال شايفرت "أود أن أؤكد أننا لا نتوقع اللعب مجددا اعتبارا من الثالث من أبريل.