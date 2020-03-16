أول لاعب يُصاب بكورونا موجهًا رسالة للجماهير: أنا محظوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وجه دانيلي روجاني لاعب نادي يوفنتوس، رسالة عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي، بعد أيام من تأكد إصابته بفيروس كورونا.

روجاني كان أول لاعب في الدوريات الأوروبية قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، قبل أن تتوالى الإصابات في دوريات إيطاليا، إسبانيا وإنجلترا.

وقال روجاني في رسالته: "أنا بخير، أريد أن يطمئن الجميع عليّ، لم تكن الأعراض قوية للغاية بالنسبة لي كما نقرأ عن الفيروس، ولذلك اعتبر نفسي محظوظًا".

Advertisements

وأكمل: "كنت أول حالة في مجالي وأتمنى أن يكون ذلك قد زاد من وعي الجميع، خاصة الذين لا يفهمون خطورة المشكلة".

وأضاف: "المتابعة الإعلامية للأمر كانت قوية، الكثيرون أرسلوا لي رسائل وأود أن أشكرهم، الكثيرون كانوا قلقون ولكنني أود أن أجعل الجميع في حالة هدوء".

واختتم: "سنتجاوز هذه الأزمة، وآمل أن نخرج منها جميعًا أكثر قوة، وأول شيء سأفعله بعد خروجي هو أننا سأعانق كل الأشخاص الذين أهتم بهم".