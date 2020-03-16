كيف يقضى نجوم الكرة الأوروبية فترة العزل المنزلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد كمال

فيروس قاتل، جاء بوقف الحال على الأحداث الرياضية العالمية، خاصة بعد إيقاف أغلب الدوريات الرياضية ومنافسات كرة القدم حول العالم.

ويخضع نجوم كرة القدم لفترة عزل منزلي تجنبًا لخطر التعرض لأي إصابة بمرض الكورونا، بعد إصابة عدد من زملائهم في الأيام القليلة السابقة، ولكن كيف يفضي اللاعبون هذه الفترة؟

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني صوره له تجمعه بأبنائه وعلق عليها: " إنها أيام معقدة للجميع. نحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد في وضع أنفسنا مكان أولئك الذين يعانون من أسوأ ما في الأمر، إما لأنه أثر بشكل مباشر عليهم أو على أسرهم وأصدقائهم، أو لأنهم يعملون على الخط الأمامي لمكافحته في المستشفيات والمراكز الصحية".

وتابع: "الصحة أريد أن أرسل لهم الكثير من القوة. يجب أن تأتي الصحة دائما أولا. إنها لحظة استثنائية ويجب عليك اتباع تعليمات كل من المنظمات الصحية والسلطات العامة. بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربته بشكل فعال. لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية وتبقى في المنزل، كما أنها مثالية للاستمتاع بتلك الفترة مع وقتك الذي لا يمكنك دائمًا الحصول عليه. ونأمل أن نتمكن من قلب هذا الوضع في أقرب وقت ممكن ".

بينما نشر البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بيان على صفحاته عل مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه على جدية الوضع الحالي، مشيرًا: يمر العالم بلحظة صعبة للغاية تتطلب أقصى قدر من العناية والاهتمام منا جميعا.

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وواصل: "أتحدث إليكم اليوم ليس كلاعب كرة قدم ، ولكن بصفتي ابنًا وأبًا وإنسانًا معنيًا بآخر التطورات التي تؤثر على العالم بأسره. من المهم أن نتبع جميعًا نصيحة منظمة الصحة العالمية والأجهزة الرئاسية حول كيفية تعاملنا مع هذا الوضع الحالي. ويجب أن تأتي حماية الحياة البشرية فوق أي مصالح أخرى. أود أن أرسل أفكاري إلى كل شخص فقد شخصًا قريبًا منهم ، وتضامني مع أولئك الذين يحاربون الفيروس ، مثل زميلي في الفريق دانييلي روجاني، ودعمي المستمر للمهنيين الصحيين المذهلين الذين يعرضون حياتهم للخطر للمساعدة حفظ الآخرين.

فيما واصل اللاعب البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان أداء تدريبات بدنية فردية، في الجيم، ونشر صورة له في صالة التدريبات معلقًا عليها استمر!

وأدى سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، تدريباته في المنزل مع أولاده وعلق على فيديو نشره معهم "لقد امتد تدريب اليوم مع هؤلاء الأصدقاء الثلاثة، كان التدريب اليوم قويًا".

بينما انتشر فيديو لتشامبرلين، لاعب ليفربول، اثناء تواجده في المنزل وقيامه بالرقص مع حبيبته بيري إدوارد، التي نشرت الفيديو وعلقت عليه العزلة الذاتية يمكن أن تكون ممتعة.

ويقضى أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، فترة العزلة في المنزل يتدرب على كرة السلة لزيادة مهاراته كما ظهر في الفيديو الذي نشره اللاعب التشيلي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".