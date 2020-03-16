فيفا يشيد بتصريحات كلوب عن فيروس كورونا

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، بتصريحات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، والتي أدلها بشأن فيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقعالتواصل الأجتماعي تويتر ، تصريحات ليورجن كلوب الذي قال : " أعتني بصحتك أولا، ولا تخاطر بنفسك، وفكر في المستضعفين في المجتمع والمعرضين للمخاطر وتعاطف معهم بقدر الأمكان، أعتنوا بأنفسكم وحافظوا علي بعضكم البعض".
والجدير بالذكر أن يورجن كلوب أدلي بتلك التصريحات بعد ان تم تأجيل الدوري الإنجليزين وكان فريقه ليفربول علي بعد مبارتين للتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم.
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