تـأجيل نهائي كأس مصر للكروكيه بين الصيد والزمالك

تقرر تأجيل المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكروكيه بين فريقىالصيد والزمالك والتى كان مقرر لها اليوم بملاعب مركز شباب الجزيرة .
جاء قرار التأجيل تنفيذا للقرار الصادر بتعليق الانشطة الرياضية لمدة أسبوعين
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