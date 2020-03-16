تـأجيل نهائي كأس مصر للكروكيه بين الصيد والزمالك

تقرر تأجيل المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكروكيه بين فريقى الصيد والزمالك والتى كان مقرر لها اليوم بملاعب مركز شباب الجزيرة . الصيد والزمالك والتى كان مقرر لها اليوم بملاعب مركز شباب الجزيرة . جاء قرار التأجيل تنفيذا للقرار الصادر بتعليق الانشطة الرياضية لمدة أسبوعين

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