مدافع يوفنتوس يطمئن جماهيره على صحته

أكد دانيلي روجاني مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي أنه بصحة جيدة، بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا.

قال روجاني في تصريحاته لقناة النادي:"أريد أن أُطمئن الجميع على صحتي، لم أمر بفترة صعبة حتى الآن، أنا محظوظًا لذلك،

كنت أول من أُصيب هنا".

وأتم:" لا تقلقوا ستكون الأمور على ما يرام". وكان نادي يوفنتوس أعلن منذ أيام عن إصابة مدافعه روجاني، بفيروس كورونا بعدما أظهرت الفحوصات

إيجابية عينته، حيث كان اللاعب الإيطالي شعر ببعض التعب قبل المشاركة في مران الفريق، ليتم فحصه، ويكون أول حالة تصاب بكورونا في الكالتشيو.

وتواجد روجاني على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأخيرة بالدوري الإيطالي، ليدخل جميع زملائه بالفريق في حجر صحي، بعد تأكد إصابته بالفيروس.