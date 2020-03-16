فيديو كوميدي.. صالح جمعة "يعقم" كهربا للوقاية من كورونا

قام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي صالح جمعه ومحمود عبدالمنعم كهربا بخلق حالة من الرفاهية داخل غرفة خلع الملابس بالنادي . ونشر صالح جمعة مقطع فيديو على حالته بحسابة الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي الشهير لتبادل الصور " إنستجرام " وهو يجري وراء كهربا ببخاخ للوقاية من ببخاخ للوقاية من كورونا أجل تعقيمة وسط أجواء مليئة بالضحك. ومنح مدرب الأهلي السويسري رينيه فايلر لاعبية راحة سلبية اليوم الإثنين لمدة إسبوع لتنفيذ قرارات النادي بتعليق النشاط الرياضي .

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