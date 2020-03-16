برشلونة يحاول إقناع تير شتيجن بتجديد عقدة

يحاول مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني أقناع أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتجديد عقده خلال الفترة القادمة حيث دخلت الإدارة في مفاوضات مع الحارس لحسم مصيره بشكل نهائي.
وقالت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها اليوم أن برشلونة عرض على تير شتيجن راتب سنوي بقيمة 6.3 مليون يورو بالإضافة إلى علاوات خاصة في حالة فوز الفريق لكنما زال اللاعب يدرس عرض التجديد.
ومن المقرر أن يتخذ اللاعب قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة خلال الأيام القادمة سواء بالتجديد أو الرحيل.
وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا بتجميد جميع الأنشطة الرياضية ومن بينها كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.
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