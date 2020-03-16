شاهد.. نادي سموحه يحتفل بعيد ميلاد فرج عامر

احتفل نادي سموحة السكندري بعيد ميلاد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس الإدارة اليوم الاثنين .
ويتم عامر اليوم 71 عامًا حيث أنه ولد يوم 16 مارس عام 1951 ميلاديًا.
ونشر نادى سموحه صورة لفرج عامرعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" معلقًا عليها قائلًا : نحتفل اليوم بميلاد الرئيس التاريخي للنادي، المؤسس الحقيقي لإسم نادي سموحة وصاحب
وأضاف النادي قائلًا :" عيد ميلاد سعيد للمهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس الإدارة" .
يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٥ نقطة .
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