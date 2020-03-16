برشلونة يستغل انتشار فيروس كورونا من أجل التحضير لضربته الكبرى

يبقى المهاجم البرازيلي “نيمار جونيور” على رأس أولويات رئيس برشلونة “جوزيب بارتوميو”، تمهيدًا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وأدرك برشلونة الحاجة إلى تعزيز فريقه في معظم المراكز، ومع انتهاء ولاية بارتوميو في عام 2021، يبقى الرئيس حريصاً على إنهاء مسيرته بلقب وإنجاز، ويعتقد أن نيمار قد يكون مفتاحًا لما يريد، ولكن ستكون القضية الرئيسية هي المال.

وذكرت شبكة ESPN أن الصفقة يمكن أن تكلف البلاوجرانا حوالي 150 مليون يورو، في حين قدرتها مصادر أخرى بحوالي 180 مليون يورو، حتى يسمح فريق باريس سان جيرمان لنجمهم الأول بالمغادرة.

واشترى البي أس جي النجم البرازيلي في صيف 2017، عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي كانت تبلغ قيمته 222 مليون يورو.

Advertisements

بصرف النظر عن رسوم الانتقال، سيطلب نيمار أيضًا أجرًا كبيرًا، خيث كان يتطلع إلى كسب حوالي 70 مليون يورو سنويًا، وهي زيادة كبيرة لنفقات النادي الكتلوني، الذي لديه بالفعل ميزانية ضخمة للأجور، كما أن تكلفة صفقة تشمل نجم بحجم نيمار يمكن أن تؤثر أيضًا على باقي الصفقات والتعزيزات.

برشلونة يقترب من ضم لوتارو

بات من الواضح أن برشلونة يحتاج إلى مهاجم صريح، ومن المغروف أن الأرجنتيني “لوتارو مارتينيز” هو الهدف الأول، ولكن صفقة التعاقد معه سوف تكلف النادي الإسباني 110 مليون يورو.

وتحدثت صحيفة “سبورت” الكتلونية اليوم الاثنين، عن وجود اهتمام من فريقين من البريميرليج بالحصول على هدّاف الإنتر، وهما تشيلسي ومانشستر سيتي، وتحديدًا الأول، الذي لا يمانع دفع 110 يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد هدّاف التانجو.