تقرير | فيروس كورونا يورط يوفنتوس في خسائر فادحة

كشفت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد التي أعلنتها السلطات الإيطالية أمس الأحد، عن رقم قياسي من حالات الوفاة في يوم واحد منذ بدء الأزمة قبل أسابيع.

ولم يكتفي تأثير كورونا السلبي على صحة البشر فحسب، بل ورط العديد من الأندية في خسائر مالية ضخمة هذا الموسم، ويعد نادي “يوفنتوس” الضحية الأكبر في إيطاليا.

ذكرت العديد من التقارير الإيطالية، أن خسائر “يوفنتوس” قد تصل إلى 110 ملايين يورو، بسبب “فيروس كورونا” المرض اللعين الذي ضرب البلاد، وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي داخل إيطاليا حتى إشعار آخر.

وأوضحت التقارير أن خسائر البث التلفزيوني لمباريات “البيانكونيري” في بطولتي “الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا” تقدر بـ45 مليون يورو، بالإضافة إلى خسارة 40 مليون يورو بسبب عقود الرعاية، وسيفقد أيضاً 20 مليون يورو كخسائر تتعلق بمبيعات التذاكر.

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ولن يكون اليوفي الأكثر ضررًا من بين أندية العالم، ففي حالة إنهاء “الدوري الإنجليزي” من دون تحديد البطل ومراكز الهبوط، سيؤدي إلى خسارة الأندية نحو 400 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع خسارة “ليفربول” قرابة الـ80 مليون جنيه إسترليني، بسبب حقوق بث المباريات لأنه كان الفريق الأقرب للتتويج بلقب البريمرليج، اما بقية الأندية سيخصم من كل فريق قرابة 40 مليون جنيه إسترليني.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الوقت الحالي إلى إيجاد حلول مع الأندية، لإستكمال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حتى لو تطلب الأمر إلى تغيير شكل المنافسة، وإقامة باقي مباريات دور الـ16 والأدوار اللاحقة من مباراة واحدة على أرض محايدة، خوفاً من الخسائر المالية المرعبة.

يذكر ان خسائر اصدقاء “كريستيانو رونالدو” المالية في النصف الأول من الموسم الجاري بلغت 50.3 مليون يورو، بينما بلغت الخسائر 7.5 ملايين يورو فقط في نفس الفترة بالموسم الماضي.