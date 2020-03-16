رئيس هوفينهايم يقترب من اكتشاف “مصل” لفيروس كورونا .. وترامب مُهتم بشرائه

يمكن أن يصبح “ديتمار هوب” مالك فريق هوفنهايم، أحد أهم الشخصيات على مستوى العالم حاليًا، وهذا نتيجة مكافحته لفيروس “كورونا” المنتشر.

ويتسبب تفشي المرض حاليًا في تدمير المجتمع الأوروبي والعالمي، مع انتشار الحجز الصحي داخل البلدان، ولا يتوفر حتى الآن علاج فعال للقضاء على “كوفيد 19″، الذي راح ضحيته الآلاف ويعاني بسببه مئات الآلاف حاليًا.

ووفقًا لجريدة “دير شبيجل” الألمانية فإن شركة “CureVAC” المملوكة لديتمار هوب، تعمل حاليًا على اكتشاف لقاح ضد الفيروس، وهي قريبة من التجارب السريرية، وعبّرت عن كامل ثقتها من نجاح هذا اللقاح.

وانتشرت شائعات تقول بأن رئيس الولايات المتحدة “دونالد ترامب” يريد شراء حقوق هذا اللقاح، من أجل ضمان أي فائدة محتملة للمواطنين الأمريكيين أولاً، قبل باقي دول العالم.

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وقال هوب عن الشائعات المتعلقة بترامب “إنه يريد لقاح فعال، ويجب ألا يتواصل هذا الشخص مع الناس ويحميهم فحسب ، بل يجب أن يتضامن معهم أيضًا، ويجعل العلاج متاحاً لأكبر عدد ممكن من الأشخاص”.

وكان وزير المالي الألماني “بيتر ألتماير” واضحًا حول الأمر، حيث صرح لوسائل الإعلام أنه في حالة اكتشاف أي لقاح، فلن يعرض في مزادات للبيع، وسيتم طرحه لإنقاذ البشرية، شاكرًا شركة “CureVAC” على سعيها وعملها من أجل العثور على العلاج.

يذكر أن ديتمار هوب هو الشخص ذاته الذي انفجرت في وجهه جماهير نادي بايرن ميونخ منذ أسابيع بسبب سعيه لتغيير أنظمة ملكية الأندية في ألمانيا، وتحويلها من ملكية الجماهير إلى ملكية رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة، وتعاطف معه لاعبي الفريق البافاري خلال المكسب بنتيجة 6-0 ضد هوفينهام، ولا سيما عقب الهتافات المسيئة والعنصرية في حقه.