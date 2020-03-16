رياضة | هاري كين يقرر الرحيل عن توتنهام ويحدد وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين يقرر الرحيل عن توتنهام ويحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللاعب الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير الرحيل عن فريقه الحالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد تراجع مستوى التعاقدات خلال الفترة الأخيرة بالنادي اللندني.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "ديلي اكسبريس"، فإن ‏هاري كين سيفضل الذهاب إلى مانشستر يونايتد بدلاً من مانشستر سيتي، بسبب أنه سيلعب بشكل أساسي بالفريق الاحمر.

ولكن في ظل تنافس الاندية الإنجليزية على ضمه لازال فريق يوفنتوس الايطالي يقود سباق الفوز باللاعب الذي سيكون إنتقاله مكلفاً جداً للسيدة العجوز.

وشارك هاري كين مع فريق توتنهام هذا الموسم في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 20 هدفا وصنع هدفين فقط لزملائه.